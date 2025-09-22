Nel week end si sono tenute le gare della Bormio Cup, competizione di short-track di carattere internazionale disputatasi al Palaghiaccio della località in provincia di Sondrio, ideale per testare la condizione in casa Italia, in vista dell’imminente inizio della stagione agonistica. Un’annata estremamente importante, pensando ovviamente alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Ebbene, la squadra azzurra ha ottenuto ben 4 vittorie e 10 piazzamenti nelle prime tre posizioni nelle prove andate in scene venerdì e sabato. Il tutto è stato rimpinguato da ottimi riscontri anche nel day-3, nelle gare-2 dei 500 metri e dei 1500 metri, oltre che nelle staffette. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Short track, buoni segnali per l’Italia nella Bormio Cup