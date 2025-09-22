Sfollati palestinesi in fuga | moriamo ogni giorno un milione di volte
Gaza City, 22 set. (askanews) - "Qual è la nostra colpa? Siamo persone innocenti e non abbiamo nulla a che fare con le guerre. Chiediamo la pace e ovunque andiamo alziamo la bandiera bianca e chiediamo la pace e invitiamo il mondo a guardarci. Basta, basta, basta! Abbiamo iniziato a desiderare la morte. La morte è meglio di questa vita perché ogni giorno moriamo un milione di volte". Così Misbah Al-Zain, uno dei palestinesi in fuga da Gaza e dalle operazioni militari sempre più intense di Israele. "Siamo partiti mentre i bombardamenti ci cadevano addosso e abbiamo lasciato tutto nelle nostre case. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
