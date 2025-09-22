Sfiora l’impresa e si arrende a Latina
RISTOPRO FABRIANO: Romondia 8, Beyrne 6, Centanni 16, Dri 16, Karlis Šilke-Žunda 9, Beltrami 6, Vavoli 2, Diarra 9, Ponziani 2, Redini 4, Marani, Staffaroni. All. Nunzi BENACQUISTA LATINA: Di Emidio 14, Pastore 9, Chiti 5, Sacchetti 18, Bakovic 5, Maiga 9, Gallo 19, Cipolla 4, Nwohuocha, Palombo, Simonetti. All. Gramenzi Arbitri: Tallon di Bologna, Scarsmellini di Fano Parziali: 19-20; 39-37; 21-19; 18-27 Note: Tiri liberi: Fabriano 1114; Latina 2024; Tiri da due: Fabriano 2035; Latina 915; Tiri da tre: Fabriano 923; Latina 1540; Rimbalzi: Fabriano 27 (off. 4, Diarra 5); Latina 35 (off.
Fognini sfiora l'impresa ma viene eliminato da Alcaraz al quinto set. L'azzurro saluta Wimbledon tra gli applausi
Wimbledon, Fognini sfiora l'impresa epica. Alcaraz batte l'azzurro solo al quinto set dopo una maratona
Fognini sfiora l’impresa con Alacaraz in 5 set, lo spagnolo: “Non capisco perché sia il suo ultimo Wimbledon”
Pallamano: Chiaravalle sfiora l'impresa coi campioni d'Italia, che la ribaltano nei minuti finali 24-28
La Juniores Regionale sfiora una grande impresa rimontando da tre reti di svantaggio con i gol di Laface e Monguzzi, al termine di una gara intensa giocata contro una squadra fisica e ben attrezzata!