Sfide educative e difficoltà nell' apprendimento un incontro con le esperte

A Forlì torna 'PSIncontriamoci', il ciclo di incontri che nasce come spazio libero di condivisione e confronto su iniziativa di due psicologhe, Ada Antonelli e Linda Giuditta Bari. Questo settembre l'appuntamento in programma viene dedicato a tematiche che riguardano la scuola, le sfide educative. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: sfide - educative

«Un viaggio attraverso il corpo, la mente e le relazioni che li attraversano, dalle dinamiche tra cervello e comportamento fino alle sfide educative e alle frontiere dell’intelligenza artificiale.» Da oggi, #19settembre in libreria "Psicologia del sistema motorio. Rela - facebook.com Vai su Facebook

Anno scolastico 2025/2026 Abruzzo: dati, novità e sfide educative https://abruzzonews.eu/anno-scolastico-2025-2026-abruzzo-680221.html?_unique_id=68b706a0ee00b… - X Vai su X

Sfide e opportunità nell'industria del legno di latifoglia americana - Periodo di incertezze per l’industria del legno di latifoglia americano che ha registrato un calo significativo della produzione sia di legno di qualità che industriale, scesa da 16. Secondo adnkronos.com