Seveso fuori dagli argini a Milano | situazione critica anche per il Lambro

ABBONATI A DAYITALIANEWS Esondazione a Niguarda dopo le forti piogge. Milano, 22 settembre 2025 – ore 10:57 Le intense precipitazioni cadute nella notte e nelle prime ore del mattino hanno causato l’ esondazione del torrente Seveso in zona Niguarda, a Milano, poco dopo le 10. Piogge record e vasca di Senago al limite. Secondo i dati raccolti, sul bacino del Seveso sono già caduti oltre 200 millimetri di pioggia, una quantità eccezionale che ha reso necessario l’attivazione della vasca di laminazione di Senago. L’assessore Granelli: “La vasca è colma”. A dare aggiornamenti in tempo reale è stato l’assessore comunale alla Protezione civile, Marco Granelli, che ha comunicato attraverso i social: “La vasca è ormai strapiena e dalle 10-10:15 ha iniziato a tracimare a Niguarda, in particolare nel quartiere Pratocentenaro. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Seveso fuori dagli argini a Milano: situazione critica anche per il Lambro

Le vasche del Seveso piene oltre il livello di guardia questa mattina - È una giornata nera per i trasporti a Milano e in Lombardia: oltre allo stop dei mezzi legato allo sciopero generale, il maltempo sta flagellando l'intera regione. Lo riporta milano.corriere.it