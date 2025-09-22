Seven di David Fincher un capolavoro oscuro e seducente che nessuno ha visto arrivare

Il 22 settembre del 1995 usciva nelle sale il thriller capace di fissarsi nell'immaginario collettivo in modo indissolubile. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Seven di David Fincher, un capolavoro oscuro e seducente che nessuno ha visto arrivare

