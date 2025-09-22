Setter inglese lasciato senza acqua e cibo viveva tra gli escrementi | una denuncia

Faenza (Ravenna), 22 settembre 2025 – Versava in un grave stato di abbandono, senza acqua e cibo, costretto a vivere in un piccolo recinto tra i propri escrementi non rimossi da tempo. Stiamo parlando del Setter inglese che la Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina ha soccorso e affidato alle cure di un canile convenzionato. Per l’uomo che lo aveva in gestione è scattata una denuncia per il reato di ‘abbandono di animale’. Il triste ed increscioso episodio è avvenuto nei pressi di Faenza, in seguito ad una segnalazione pervenuta al Comando di via Baliatico. Sul posto, una zona nelle prime campagne della città manfreda, è stata inviata una pattuglia per accertare la reale situazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Setter inglese lasciato senza acqua e cibo, viveva tra gli escrementi: una denuncia

In questa notizia si parla di: setter - inglese

I bracchi di Piera. The Beatles · All You Need Is Love (Remastered 2009). PIERO SETTER INGLESE 4 ANNI ARRIVATO DA UN BRUTTO CANILE DAL QUALE ERA PURE IN TRASFERIMENTO.. ERA STATO TROVATO VAGANTE, IN PIENO INVERN - facebook.com Vai su Facebook

Setter inglese lasciato senza acqua e cibo, viveva tra gli escrementi: una denuncia; Un cane lasciato tra gli escrementi senza acqua e cibo, denunciata una persona; Toglie il guinzaglio al cane e questo ne aggredisce un altro ferendo anche il padrone: denunciato.

Cane lasciato tra gli escrementi senza acqua e cibo, denunciata una persona - Una persona è stata denunciata a Faenza per aver lasciato un cane in un recinto tra gli escrementi, senza acqua e cibo ... Scrive ravennaedintorni.it