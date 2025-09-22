Settembre il tiepido abbraccio tra l’estate e l’autunno

Con l’ equinozio d’autunno, l’estate ha ufficialmente ceduto il passo alla nuova stagione, che ci avvolgerà nel suo tiepido abbraccio dalle tinte aranciate fino alle gelide porte dell’inverno. Settembre è, a tutti gli effetti, uno spartiacque all’interno dell’anno, in cui i residui di salsedine sulla nostra pelle vengono spazzati via dai primi brividi. L’origine del nome “Settembre”. Il nome “settembre” proviene dal calendario romano Il suo nome deriva dal latino september che, a sua volta proviene da septem, “sette”: era infatti il settimo mese del calendario romano, che iniziava a marzo. Nel 37 d. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

