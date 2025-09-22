Settembre il tiepido abbraccio tra l’estate e l’autunno
Con l’ equinozio d’autunno, l’estate ha ufficialmente ceduto il passo alla nuova stagione, che ci avvolgerà nel suo tiepido abbraccio dalle tinte aranciate fino alle gelide porte dell’inverno. Settembre è, a tutti gli effetti, uno spartiacque all’interno dell’anno, in cui i residui di salsedine sulla nostra pelle vengono spazzati via dai primi brividi. L’origine del nome “Settembre”. Il nome “settembre” proviene dal calendario romano Il suo nome deriva dal latino september che, a sua volta proviene da septem, “sette”: era infatti il settimo mese del calendario romano, che iniziava a marzo. Nel 37 d. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: settembre - tiepido
Virginia Sutera e Sara Calvanelli il 26 settembre all'Hangar Rosso Tiepido di Modena con Ejadira. Il biglietto salta fila lo trovi qui su OOOH.Events https://oooh.events/evento/ejadira-virginia-sutera-sara-calvanelli-biglietti/ Ejadira Virginia Sutera - violino Sara C - facebook.com Vai su Facebook