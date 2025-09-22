Arezzo, 22 settembre 2025 – Un incontro pratico, vivace, che mira a dare risposte alle domande e ai dubbi di giovani e meno giovani sul tema della sessualità consapevole e delle malattie sessualmente trasmissibili. È questo il programma dell’appuntamento “Sessualità consapevole, un supporto per il nostro futuro” in programma per i l 24 settembre alle 14.30 all’auditorium dell’ospedale “La Gruccia” di Montevarchi. Dedicato in particolare ai giovani, ma aperto a tutta la cittadinanza, l’incontro sarà animato da un ricco pool di esperti dell’ASL Toscana sud est che saranno a disposizione del pubblico per aiutare a conoscere e imparare a prevenire le malattie sessualmente trasmissibili e ad acquisire comportamenti corretti e consapevoli in tema di sessualità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sessualità consapevole: un incontro in Valdarno per conoscere e imparare a prevenire le malattie sessualmente trasmissibili