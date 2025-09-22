In una sera settembrina, il litorale veneziano ha fatto da cornice all’omaggio per i sessant’anni di Adriana Romito, madre della manager Donatella Zaccagnini Romito, una celebrazione raccolta ma scintillante che ha intrecciato affetti intimi, panorama marino e l’eco mondano della Mostra del Cinema. Un traguardo festeggiato tra onde e luci veneziane La cena si è . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Sessant’anni di Adriana Romito, brindisi al tramonto sul Lido