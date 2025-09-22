Serrata del gruppo Beyfin per l’intollerabile situazione del popolo palestinese Pompe di benzina chiuse per 12 ore

Il gruppo Beyfin ha deciso la chiusura dei suoi impianti multicarburante in concomitanza allo sciopero generale di 24 ore per Gaza. Le strutture direttamente gestite dalla società sono rimaste, quindi, chiuse lunedì mattina e lo rimarranno fino alle 19. La decisione interessa sia le pompe di carburanti in modalità “servito” affidate agli addetti di piazzale, sia quelle in modalità “self service”. La decisione, spiega una nota del gruppo, è stata presa “dai vertici aziendali per testimoniare vicinanza nei confronti del popolo palestinese e mobilitarsi contro l’escalation di violenza dell’esercito israeliano nella Striscia di Gaza”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

