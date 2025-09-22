Serie Tv al via nell’ultima settimana di settembre ecco dove vederle

In attesa delle nuove stagioni di serie Tv attesissime come ‘Vita da Carlo’ stagione finale (su Paramount+ dal 28 novembre), ‘ Petra 3 ‘ (8 ottobre su Sky e Now), ‘Call my agent 3’ (da novembre su Sky e Now) ecco il calendario dell’ultima settimana di settembre. Serie tv e canale dove vederle. mercoledì 24 settembre ‘Slow Horses s.5’ (Apple TV+) ‘Hotel Costiera s.1’ (Prime Video) ‘ The Pitt s.1 ‘ (Sky e Now) giovedì 25 settembre ‘ Alice in Borderland 3? (Netflix) ‘ Wayward-Ribelli miniserie ‘ (Netflix) ‘House of Guisness s.1’ (Netflix) ‘La ricetta della felicità’ (Rai 1) venerdì 26 settembre ‘ Profilo Privato – The Savant, mini’ (Apple TV+) domenica 28 settembre ‘ Billy the Kid s. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Serie Tv al via nell’ultima settimana di settembre, ecco dove vederle

In questa notizia si parla di: serie - nell

Linda cardellini e il suo ruolo nell’horror: scopri la serie animata 100% rt che non conoscevi

Daniele Orsato avrà un nuovo ruolo nell’associazione arbitri: il prossimo passo è la Serie A

Squid game 3, il creatore della serie appare nell’ultima puntata

Glass Heart è una delle 5 Migliori Serie Tv uscite su Netflix nell’ultimo periodo 1 stagione | J-Drama - Trama : una giovane batterista esclusa dalla sua band trova nuova forza e identità entrando in un gruppo guidato da un carismatico compositore - Un motivo - facebook.com Vai su Facebook

#InterUdinese 0-0 13' | Serie di rimpalli nell'area bianconera, alla fine il pallone finisce tra le mani di Sava #ForzaUdinese #AlèUdin - X Vai su X

Empatia, elaborazione emotiva, connessione: ecco perché alcune serie TV possono avere un impatto positivo sul benessere psicologico, secondo gli studi scientifici. Dieci serie ... - C’è una serie tv che abbiamo guardato e riguardato almeno tre volte, e che andiamo a cercare quando ci sentiamo un po’ a corto di energie o di buonumore. Secondo iodonna.it