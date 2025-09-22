Serie D Partenza in salita per i Leoni Ora attenzione e concretezza
Un avvio in salita, ma senza abbandonare la speranza. Dopo 270 minuti di campionato, il Poggibonsi si ritrova in solitaria a quota zero nella classifica dei dilettanti nazionali girone E. Un quadro quasi sconosciuto a un ambiente che nelle recenti stagioni in D è sempre riuscito nelle sfide di avvio ad andare a punti, creando i presupposti per annate di ottimo livello o comunque dignitose. La partenza a ostacoli di questo torneo non deve comunque togliere ai Leoni la fiducia verso un pronto riscatto. Un eventuale fatalismo, di sicuro non diverrebbe un valido alleato per il recupero di posizioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
