Serie D parla il tecnico in seconda | Cannara più determinato ma ci servirà da lezione Terranuova approccio sbagliato e poca intensità Giugni | A Gavorrano per riprenderci tutto

TERRANUOVA "Una sconfitta inaspettata e per certi aspetti meritata". È un giudizio tranchant quello di Gianpaolo Giugni sulla sconfitta subita dal Terranuova Traiana per mano del Cannara. Sabato i biancorossi si sono dovuti arrendere per 1-0 alla matricola umbra. È bastato un gol di Montero nel primo tempo per consegnare ai rossoblu la loro prima vittoria stagionale. Rispetto a due settimane fa, è mancato quel mordente capace di far reagire Marini e soci. "È stata una gara in cui abbiamo approcciato male la partita scendendo in campo con il piglio sbagliato - ha aggiunto l'allenatore in seconda dei terranuovesi - anche se durante la settimana l'avevamo preparata in maniera giusta.

