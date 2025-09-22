Serie B risultati quarta giornata | l' Avellino non si ferma vincono anche Pescara e Padova

Roma, 21 settembre 2025 – La quarta giornata di Serie B si chiude con gol e spettacolo: ben 14 reti nelle gare della domenica tra Carrarese – Avellino (3-4), Pescara – Empoli (4-0) e Padova – Entella 2-1. Le attenzioni di oggi sono tutte per le neopromosse: l'Avellino sconfigge la Carrarese e centra la seconda vittoria consecutiva, che gli permette di salire a quota 7 punti in classifica insieme al Monza, il Pescara conquista il primo successo in campionato demolendo l'Empoli con un netto 4-0, così come il Padova, che tra le mura amiche ribalta lo svantaggio iniziale contro l'Entella e sale a 4 punti totali in classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie B, risultati quarta giornata: l'Avellino non si ferma, vincono anche Pescara e Padova

In questa notizia si parla di: serie - risultati

