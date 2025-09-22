Serie A | Pisa KO il Napoli vola a punteggio pieno
Il Napoli ha superato il Pisa 3-2 nel posticipo della 4ª giornata di Serie A, conquistando la quarta vittoria consecutiva e consolidando il primato in classifica a punteggio pieno. Conte ha schierato il Napoli con un 4-1-4-1: Meret tra i pali, Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno e Spinazzola in difesa; Gilmour davanti alla difesa; Politano, Elmas, De Bruyne e McTominay a centrocampo; Hojlund unica punta, poi sostituito da Lucca nella ripresa. Il Pisa ha risposto con un 3-5-2, affidandosi a Nzola e Moreo in attacco e cercando di sfruttare le ripartenze con Leris e Bonfanti sulle fasce. La partita, disputata allo stadio Diego Armando Maradona, si è aperta con il vantaggio degli azzurri al 39’: Gilmour, servito con precisione da Spinazzola, ha trovato il gol con un destro potente dal limite dell’area. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: serie - pisa
Pisa, adesso è Serie A. Dunga, grande cuore nerazzurro: “In campo scende tutta la città”
Bentornati nerazzurri! Pisa debutta in Serie A, maxi piano di sicurezza
Calcio serie C. Pianese, dal Pisa arriva Christian Sussi a titolo definitivo
? Serie A - Napoli-Pisa, la diretta della partita - facebook.com Vai su Facebook
LA ROMA BATTE IL PISA IN TRASFERTA: DECISIVO SOULÉ Nella seconda giornata di Serie A, all’Arena Garibaldi, tra Pisa e Roma termina 0-1 (Soulé 55’). Al 62’ annullata dal VAR la gioia della doppietta per l’argentino. La squadra di Gasperini sale a 6 - X Vai su X
Napoli-Pisa 3-2: tre punti per gli azzurri, ma che sofferenza nel finale; Napoli-Pisa dove vederla: DAZN, NOW o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni; Serie A, la quarta giornata si chiude col Monday Night: le ultime sulle formazioni di Napoli-Pisa.
Serie A, Napoli-Pisa 3-2: Lucca regala i tre punti a Conte dalla panchina - Gilmour, Spinazzola e il centravanti regalano altri tre punti agli Azzurri di Conte contro un ottimo Pisa. Si legge su msn.com
Napoli Pisa 3-2: Vittoria sofferta degli azzurri in casa. Toscani a testa alta - Al Maradona il match valido per la 4ª giornata di Serie A Napoli Pisa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Napoli Pisa, valevole per ... Segnala calcionews24.com