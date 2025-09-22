Il Napoli ha superato il Pisa 3-2 nel posticipo della 4ª giornata di Serie A, conquistando la quarta vittoria consecutiva e consolidando il primato in classifica a punteggio pieno. Conte ha schierato il Napoli con un 4-1-4-1: Meret tra i pali, Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno e Spinazzola in difesa; Gilmour davanti alla difesa; Politano, Elmas, De Bruyne e McTominay a centrocampo; Hojlund unica punta, poi sostituito da Lucca nella ripresa. Il Pisa ha risposto con un 3-5-2, affidandosi a Nzola e Moreo in attacco e cercando di sfruttare le ripartenze con Leris e Bonfanti sulle fasce. La partita, disputata allo stadio Diego Armando Maradona, si è aperta con il vantaggio degli azzurri al 39’: Gilmour, servito con precisione da Spinazzola, ha trovato il gol con un destro potente dal limite dell’area. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Serie A: Pisa KO, il Napoli vola a punteggio pieno