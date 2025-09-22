Serie A | Pisa ko 3-2 Napoli in vetta

22.50 Napoli da solo in vetta grazie alla vittoria sul Pisa. Nel 'onday Night' al 'Maradona, Pisa battuto 3-2 al termine di una gara combattuta.Partenopei unica squadra a punteggio pieno: +2 sulla Juventus, +3 su Milan e Roma. Toscani ultimi a 1 punto con il Lecce. Squadra di Conte avanti con Gilmour imbeccato da Spinazzola (39').Meret salva su Leris. Ripresa. Per mani di Beukema, Nzola pareggia su rigore (60'). Spinazzola riporta avanti il Napoli (73'), Lucca entra e cala il tris (82').Lorran accorcia per il Pisa (90'),troppo tardi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

