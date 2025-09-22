Serie A non solo Baroni | un’altra panchina è già bollente

Presa di posizione veemente al triplice fischio. Non sono più tornati indietro: sta succedendo di tutto Quanto tutto sembrava pronto per la prima gioia stagionale contro il Como, la Fiorentina ha rovinato tutto con un secondo tempo assolutamente scialbo al ‘Franchi’, subendo il prepotente ritorno della compagine di Cesc Fabregas. La classifica – ora – diventa più complicata che mai. Partenza a rilento in Serie A: invocato l’esonero immediato (LaPresse) – Calciomercato.it Non ancora in grado di cambiare in corsa il proprio spartito tattico, i gigliati stanno pagando a caro prezzo le gravi attenzioni difensive che stanno caratterizzando questa prima parte di stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

