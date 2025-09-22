Sergio Mignardi | Non solo hockey prato | puntiamo sulla multidisciplina Problema di impiantistica

Da Federazione monodisciplinare a Federazione multidisciplinare. Questo è uno dei tanti contributi donati da Sergio Mignardi, personalità da poco confermata alla guida della Federazione Italiana Hockey. L’autorità è stata ospite di Focus, rubrica di approfondimento condotta da Alice Liverani e in onda sul canale YouTube di OA Sport, per parlare del passato e del presente della disciplina fornendo inoltre importanti spunti di riflessione su un grande problema che attanaglia il nostro Paese ormai da tanto tempo: l’impiantistica. In prima battuta, il Presidente ha svelato parte del suo cammino sportivo che l’ha portato, anno dopo anno, a dedicarsi a ruoli dirigenziali: “ L a mia è una formazione legata all’educazione fisica. 🔗 Leggi su Oasport.it

