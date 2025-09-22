Sergio Busquets | si avvicina la fine di un’era Il 5 eterno si ritira dopo la MLS 2025 A 37 anni…
Sergio Busquets: si avvicina la fine di un’era. Si ritira dopo la MLS 2025. A 37 anni, chiuderà una carriera ultra-decennale. Sergio Busquets, il “5” per eccellenza della storia del calcio, si prepara a mettere fine a una carriera leggendaria. A 37 anni, il centrocampista spagnolo, che dal 2008 ha incantato i campi con la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Il calciatore uruguayano è stato punito con una sospensione di sei partite dalla Leagues Cup e tre dalla MLS. Sanzioni simili hanno riguardato anche Sergio Busquets e Tomás Avilés. - facebook.com Vai su Facebook
