Sergio Busquets | si avvicina la fine di un’era Il 5 eterno si ritira dopo la MLS 2025 A 37 anni…

Calcionews24.com | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sergio Busquets: si avvicina la fine di un’era. Si ritira dopo la MLS 2025. A 37 anni, chiuderà una carriera ultra-decennale. Sergio Busquets, il “5” per eccellenza della storia del calcio, si prepara a mettere fine a una carriera leggendaria. A 37 anni, il centrocampista spagnolo, che dal 2008 ha incantato i campi con la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

