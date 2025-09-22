Sere d’Estate 2025 si chiude nel segno del jazz al Museo del Saxofono
Fiumicino, 22 settembre 2025 – Si è chiusa con un emozionante viaggio nel cuore del jazz, la rassegna culturale “Sere d’Estate 2025”, promossa dal Comune di Fiumicino. Sul palco del Museo del Saxofono, di Maccarese, il “Susanna Stivali Quartet” ha reso omaggio al grande Benny Golson, recentemente scomparso, con lo spettacolo Golsoniana, un tributo raffinato e intenso che ha conquistato il pubblico. La voce profonda di Susanna Stivali, unita al talento di Ettore Carucci al pianoforte, Nicola Angelucci alla batteria e Giulio Scianatico al contrabbasso, ha dato vita a una rilettura originale del repertorio di Golson, arricchita da arrangiamenti inediti e testi firmati dalla stessa cantante. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
