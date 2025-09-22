Serata tributo a Lucio Dalla a Carini | concerto dei Futura al parco cittadino
I Futura porteranno a Carini il loro intenso tributo a uno degli artisti più amati del panorama musicale italiano: Lucio Dalla. La band salirà sul palco del parco cittadino, gestito dall'associazione culturale Almoad, sabato 27 settembre, alle ore 22. L’ingresso è gratuito. . 🔗 Leggi su Palermotoday.it
