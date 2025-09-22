Sequestrato oltre mezzo chilo di hashish nel parchetto accanto alla scuola

Nella giornata di giovedì 16 settembre la Polizia Locale di Modena ha portato a termine un intervento di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione, condotta nell’area verde tra viale Italia e via Sanarelli, a seguito di segnalazione da parte di alcuni residenti. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: sequestrato - oltre

Sequestrato forno abusivo: prodotti oltre 10 quintali di pagnotte, freselle e panini

Sequestrato il Centro chimico di Santa Lucia: “Oltre 20mila tonnellate di sostanze tossiche”

Cani antidroga in Porto vecchio: mezzo etto di hashish sequestrato, denunciate oltre 20 persone

Blitz al Rione Berlingieri, sequestrato oltre un kg di hashish https://nap.li/uGfD - facebook.com Vai su Facebook

Verona, sequestrato falso #miele #bio: negli anni venduti oltre 7 quintali https://ilsalvagente.it/2025/09/02/verona-sequestrato-falso-miele-bio-negli-anni-venduti-oltre-7-quintali/… - X Vai su X

Sequestrato oltre mezzo chilo di hashish nel parchetto accanto alla scuola; Controlli antidroga dei carabinieri a Crotone, sequestrato oltre mezzo chilo di hashish nascosto tra le macerie di un edificio abbandonato; Crotone, sequestrato oltre mezzo chilo di hashish nel centro storico.

Alto Impatto a Latina: sequestrato un chilo e mezzo di hashish, due denunce - Controlli a tappeto tra le “Mini Vele” e via Helsinki, un’area sempre più al centro dell’attenzione per degrado e illegalità diffusa ... Da latinacorriere.it

Operazione dei Carabinieri a Latina, sequestrato un chilo e mezzo di droga - I Carabinieri della Compagnia di Latina, con il supporto del Nucleo Elicotteri di Pratica di Mare e del Nucleo Cinofili di Roma Ponte Galeria, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del ... Lo riporta latinaoggi.eu