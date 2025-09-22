Sequestrati smalti tossici giocattoli contraffatti e articoli elettrici pericolosi | 4 denunciati

Numerosi articoli che sarebbero stati posti in vendita in violazione della normativa vigente in materia di sicurezza e tutela del consumatore.Sono quelli che la guardia di finanza di Pescara avrebbe individuato al termine di un'operazione di contrasto della commercializzazione di prodotti. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: sequestrati - smalti

Smalti e gel per unghie cancerogeni: sequestrati 2.000 flaconi in due capannoni del Lodigiano

Sequestrati smalti tossici, giocattoli contraffatti e articoli elettrici pericolosi: 4 denunciati; PESCARA: MAXI SEQUESTRO SMALTI TOSSICI, ARTICOLI ELETTRICI PERICOLOSI E GIOCATTOLI CONTRAFFATTI; Sequestrati cosmetici tossici e prodotti contraffatti.

GdF Abruzzo, sequestrati smalti tossici e articoli elettrici pericolosi - La Guardia di finanza di Pescara, nell’ambito di un più ampio dispositivo di contrasto della commercializzazione di prodotti contraffatti e pericolosi, ha portato a termine un’importante operazione tr ... Lo riporta laquilablog.it

Smalti tossici al bando, i centri estetici alle prese con la nuova normativa - A partire dal 1 settembre, infatti, non potranno più essere utilizzati alcuni tipi di smalti professionali ... Riporta laprovinciapavese.gelocal.it