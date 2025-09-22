Sequestrati dieci milioni di euro di droga in otto mesi

Perugiatoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo i calcoli delle fiamme gialle di Perugia nei primi otto mesi dell’anno la guardia di finanza ha messo sotto sigilli circa 10 milioni di euro tra cocaina e marijuana. Da gennaio ad agosto, spiegano, sono stati sequestrati complessivamente 97 kg di cocaina, 34 kg di marijuana e 69 piante di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

