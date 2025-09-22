Sentenza Ciro Grillo | il figlio del comico condannato con gli amici per stupro di gruppo

È arrivata la sentenza del processo di primo grado a Tempio Pausania per Ciro Grillo e tre amici, accusati di violenza sessuale di gruppo a Porto Cervo nel 2019. Il tribunale ha deciso che il figlio del comico dovrà scontare 8 anni, così come Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, 6 anni e 6 mesi invece per Francesco Corsiglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

