Seminario di formazione docenti Filosofia e paideia I Campionati di Filosofia | percorsi didattici e approcci metodologici Evento il 2 ottobre

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, insieme alla Società Filosofica Italiana e con il supporto dell’Istituto di Istruzione Superiore “Paolo Boselli” di Torino, promuove il seminario di formazione per docenti dal titolo Filosofia e paideia. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: seminario - formazione

Formazione docenti di italiano egiziani e tunisini: il 28 luglio seminario

#EUROPAplus In corso a Podgorica (Montenegro) il terzo seminario cross-border di capacity building nell’ambito del progetto Interreg IPA South Adriatic #GOVERNANCE, di cui il Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione è partner, con l’assi - facebook.com Vai su Facebook

Seminario di in/formazione dedicato alla progettazione europea nell’ambito del programma Erasmus+ L’appuntamento è in programma per giovedì 25 settembre, dalle 14:30 alle 17:30, nella Sala conferenze del Palazzo Infermeria San Pietro https://ti - X Vai su X

Seminario di formazione docenti Filosofia e paideia. I Campionati di Filosofia: percorsi didattici e approcci metodologici. Evento il 2 ottobre; Istruzione: Cyberprof, la scuola che innova e condivide; A Bologna il convegno sulla formazione degli insegnanti all’Educazione alla Cittadinanza Globale.

Progetto di Filosofia, corsi di formazione a distanza per docenti: dal 7 febbraio al 31 maggio. Circolare - Con circolare del 29 gennaio il Ministero fornisce indicazioni sulla quinta edizione del Progetto nazionale di Filosofia “Il proprio tempo appreso nel pensiero. Lo riporta orizzontescuola.it

Corsi, seminari e incontri per capire il futuro: da Fondazione Pirelli Educational la nuova proposta formativa (gratuita) per le scuole - La rilevanza di dati e numeri nel mondo in cui vivremo è uno dei temi del programma didattico 2025/26, dal titolo «Siamo Storia. Segnala msn.com