Selvaggia Lucarelli ha rifiutato il Grande Fratello | Proposta tardiva…

La redazione del Grande Fratello voleva Selvaggia Lucarelli, perché la giornalista ha detto no. Selvaggia Lucarelli (Screen Ig @selvaggialucarelli) A breve Selvaggia Lucarelli tornerà in televisione nella giura di Ballando con le Stelle, sembra però che abbia ricevuto anche un’altra proposta. Quale? Il ruolo di opinionista al Grande Fratello, nella nuova edizione che vedrà Simona Ventura al timone. A lasciarsi sfuggire l’indiscrezione è stato Giuseppe Candela sul magazine Chi, queste le sue parole: “ Mediaset ha cercato di convincere Selvaggia Lucarelli a vestire i panni di opinionista nella nuova edizione del Grande fratello condotta da Simona Ventura”. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - Selvaggia Lucarelli ha rifiutato il Grande Fratello: “Proposta tardiva…”

