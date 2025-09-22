Sella una vittoria corale nel segno di Davis Terzo quarto decisivo per staccare Livorno

LIBERTAS LIVORNO 68 sella cento 77 LIBERTAS LIVORNO: Woodson 32, Tiby 9, Valentini, Fantoni 4, Tozzi, Filloy 8, Piccoli 5, Isotta, Possamai 6, Filoni 4. SELLA CENTO: Scarponi 6, Tanfoglio 2, Conti 4, Berdini 13, Devoe 6, Moretti 2, Montano 8, Guerrieri n.e. Davis 22, Fall 5, Tiberti 9. Arbitri: Centonza, Pazzaglia e Spessot Parziali: 20-19, 38-36, 47-58, 68-77 Ottimo esordio per la Sella Cento, che nonostante i problemi fisici di Devoe e Fall vince a Brescia contro Livorno una partita molto dura e intensa, condotta per quasi tutto il secondo tempo e portata a casa grazie al contributo di tutti i dieci giocatori schierati da coach Di Paolantonio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

