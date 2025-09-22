Sella una vittoria corale nel segno di Davis Terzo quarto decisivo per staccare Livorno
LIBERTAS LIVORNO 68 sella cento 77 LIBERTAS LIVORNO: Woodson 32, Tiby 9, Valentini, Fantoni 4, Tozzi, Filloy 8, Piccoli 5, Isotta, Possamai 6, Filoni 4. SELLA CENTO: Scarponi 6, Tanfoglio 2, Conti 4, Berdini 13, Devoe 6, Moretti 2, Montano 8, Guerrieri n.e. Davis 22, Fall 5, Tiberti 9. Arbitri: Centonza, Pazzaglia e Spessot Parziali: 20-19, 38-36, 47-58, 68-77 Ottimo esordio per la Sella Cento, che nonostante i problemi fisici di Devoe e Fall vince a Brescia contro Livorno una partita molto dura e intensa, condotta per quasi tutto il secondo tempo e portata a casa grazie al contributo di tutti i dieci giocatori schierati da coach Di Paolantonio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Palio di Siena, trionfa il Valdimontone: Gingillo in sella ad Anda e Bola riporta la vittoria dopo 13 anni. Tra gli spettatori anche Madonna
Un week end ad alta tensione quello appena trascorso sul circuito di Cremona per il pilota sulmonese Christian Micochero tornato sul gradino più alto del podio con la sua prima vittoria in sella alla Ducati - facebook.com Vai su Facebook
Sella, una vittoria corale nel segno di Davis. Terzo quarto decisivo per staccare Livorno; Vittoria per la Sella Cento a Cividale del Friuli: 86-83.
WNBA, Zandalasini segna il canestro della vittoria - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Da video.sky.it
