Self control quarant' anni dopo celebrata da Raf con un tour teatrale che farà tappa a Senigallia

SENIGALLIA – Continua la festa in musica per i 40 anni di Self Control: alla luce del successo del tour nei club “Self Control 40th Anniversary”, Raf celebra con i suoi fan una delle sue hit più celebri che ha dato il via alla sua carriera con un tour teatrale prodotto da Friends & Partners in. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Un pezzo di Mirandola ha brillato sul palco di X Factor 2025! I Kindergarten, band nata nella Bassa modenese, hanno conquistato il pubblico e ben tre sì dei giudici con una versione esplosiva di "Self Control" di Raf.

Il self control ha lasciato la chat dopo questa esibizione dei Kindergarten #XF2025

Raf e i quarant'anni di «Self Control»: «La registrai durante una licenza. Con Gabriella uniti dal 1996, trovarci è stata una fortuna» - Oltre quarant’anni di carriera, quattordici album pubblicati in studio, più di venti milioni di dischi venduti nel mondo. Si legge su bergamo.corriere.it

Sanremo 2025, Raf festeggia 40 anni di "Self Control": «L’Ariston è il tempio della musica, ma anche gli hotel fanno parte dei ricordi» - Fuori dal teatro, infatti, c'è il Suzuki Stage, pronto ad accogliere tantissimi ospiti, come Raf che quest'anno ha festeggiato quarant'anni di ... Come scrive leggo.it