Sei il nostro esempio Doppia tragedia in moto Ricordi dolore e indagini Resterai nei nostri cuori

Pisa, 22 settembre 2025 – “Rimarrai sempre nei nostri cuori. Sei un esempio”. La sorella, la fidanzata e gli amici di Jacopo lo hanno ricordato sabato sera in piazza XX Settembre per la Notte bianca dello sport, come “una persona importante”. Anche per i compagni. Tante già le iniziative in corso fra i banchi: una raccolta fondi, un abbraccio collettivo e aiuto e sostegno per le due famiglie e per i ragazzi. La scuola affronta il dolore, dopo la tragedia in moto in cui hanno perso la vita Jacopo Gambini, 17 anni, e Leonardo Renzoni, 16. “Dobbiamo insegnare ai ragazzi a ripartire”, ci aveva detto il preside dell’Iti Da Vici, Federico Betti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Sei il nostro esempio”. Doppia tragedia in moto. Ricordi, dolore e indagini. “Resterai nei nostri cuori”

