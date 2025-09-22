Segue su Instagram una ragazza fidanzata aggredito dal branco con calci e pugni | 17enne finisce in ospedale

Nove ragazzi sono accusati di lesioni aggravate in concorso e omissione di soccorso per aver preso parte al pestaggio di un 17enne a Raiano, in provincia dell’Aquila. Quattro giovani sono già stati identificati, uno solo sarebbe maggiorenne. Alla base dell’aggressione ci sarebbe un follow su Instagram inviato dalla vittima alla fidanzata di uno dei ragazzi coinvolti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

