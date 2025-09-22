Segreti di famiglia 2 replica puntata 22 settembre in streaming | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 22 settembre – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ).  Nella puntata odierna Tolga ottiene la lista degli invitati al matrimonio. Ilgaz ed Eren interrogano Ismail. Lui racconta che aveva organizzato la fuga con Farda. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 54 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

