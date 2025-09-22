Segnaletica stradale quasi un milione di euro dal Mit per il Comune di Modena
Un finanziamento di oltre 900 mila euro per la manutenzione e il potenziamento della segnaletica stradale verticale e orizzontale nel territorio comunale. È quello che è stato assegnato al Comune di Modena dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) per il miglioramento della. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: segnaletica - stradale
Divieti antismog, è scattato a Genova lo stop anche ai diesel Euro 4. Terrile: “Niente multe fino a quando non sarà ultimata la segnaletica stradale” | La mappa
Segnaletica stradale per indicare le colonie feline, ecco dove saranno piazzati i primi 33 cartelli
Sicurezza, approvato il piano per il rifacimento della segnaletica stradale: in arrivo 760 mila euro
CONSIGLIO COMUNALE, LE QUESTION TIME DELLA SEDUTA DEL 19 SETTEMBRE ▪️La segnaletica stradale ▪️La possibile chiusura dello sportello dell'Agenzia della Riscossione di Orvieto ▪️L’isola ecologica di Bardano ▪️L'utilizzo delle palestre per le - facebook.com Vai su Facebook
MEZZO PESANTE COLPISCE SEGNALETICA STRADALE CHE INVADE LA CARREGGIATA, DISAGI SULLA SP 38 Disagi quest’oggi lungo la SP 38, nel territorio comunale di Campagna dove, per una probabile distrazione del conducente, un mezzo... - X Vai su X
Segnaletica stradale, quasi un milione di euro dal Mit per il Comune di Modena; A Padova i 13,5 milioni delle multe per asfaltature e marciapiedi; Perugia, quasi mezzo milione di euro per la segnaletica.
Multe agli automobilisti: Ascoli incassa di più con quasi un milione - Se la Provincia sanziona gli automobilisti per il superamento dei limiti velocità incastrandoli con gli autovelox, con un incasso complessivo nel 2024 per circa 568mila euro, i Comuni di ... Da corriereadriatico.it
Doppie file a Roma, boom di contravvenzioni con l'aiuto di “Cerbero”: nel 2025 già superato il mezzo milione di multe - Auto in doppia fila, ferme sui marciapiedi, sulle strisce pedonali o davanti agli scivoli per i disabili. Scrive ilmessaggero.it