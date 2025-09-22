Segnala risultato e obiettivi come Blaugrana Cruise per la vittoria di routine

2025-09-21 23:09:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Il Barcellona ha offerto una performance dominante allo stadio olimpico mentre superavano Getafe con una vittoria per 3-0 per tenere il passo con il Real Madrid in cima a La Liga. Ferran Torres ha colpito due volte nel primo tempo prima che Dani Olmo ne aggiungesse un terzo dopo l’intervallo. Fin dall’inizio, il Barcellona ha dettato il tempo. Il pensiero rapido di Dani Olmo aprì la porta per l’apri dopo 15 minuti, facendo scorrere una sportura intelligente nel percorso di Torres, che accarezzò con calma la palla nell’angolo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

