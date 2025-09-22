Sector No Limits Inter | il crossover tra calcio e moda con il Pop Up Store a Milano

Sector No Limits Inter: dal 22 al 29 settembre, la Milano Fashion Week celebra l’incontro tra sport e lifestyle con il Pop Up Store “Sector x Inter”. Al via la Milano Fashion Week 2025 e con essa un progetto unico che fonde il mondo del calcio e quello della moda. Dal 22 al 29 settembre, l’ Inter e Sector No Limits danno vita a un’esperienza inedita nel cuore di Milano. La storica edicola di Corso Venezia 51 si trasforma in un Pop Up Store, una location esclusiva dove il brand di orologi unisce lo sport e il lifestyle urbano, presentando la nuova collezione dedicata all’ F.C. Internazionale Milano. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sector No Limits Inter: il crossover tra calcio e moda con il Pop Up Store a Milano

