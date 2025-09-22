Secondo voi Ilaria Salis rischia davvero la revoca dell' immunità parlamentare?
{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No, la salveranno","index":1}. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Femminicidio Ilaria Sula, i messaggi di Samson secondo i pm provano la premeditazione: “O torna con me o la uccido”
INAUGURATO “LARGO ILARIA ALPI” Da oggi, in città c’è un luogo dedicato alla memoria di Ilaria Alpi. Questa mattina, l’amministrazione comunale di Campobasso ha inaugurato il Largo intitolato alla giornalista uccisa, insieme al cameraman Miran Hrovatin, - facebook.com Vai su Facebook
Secondo attacco alla @GlobalSumudFlot . La missione civile di solidarietà internazionale è sotto intimidazione. Sta a noi proteggerla. Proteggere la solidarietà significa anche lottare per la libertà della Palestina. La lotta è una. Da qui dove siamo, ovunque in It - X Vai su X
Quanto rischia di tornare in carcere Ilaria Salis; Perché Ilaria Salis non andrà in Ungheria per il Pride: «Rischio 24 anni di carcere»; Ilaria Salis rischia la revoca dell'immunità il 23 settembre, terrorizzata da Orban con un tweet.
Ilaria Salis rischia la revoca dell'immunità il 23 settembre, "terrorizzata" da Orban con un tweet - Il Parlamento europeo dovrà decidere nei prossimi giorni sulla revoca dell'immunità per Ilaria Salis chiesta dall'Ungheria di Orban ... Scrive virgilio.it
Ilaria Salis e l'immunità, Parlamento Ue si prepara al voto - Ma l'ultima parola spetta alla plenaria Domani, martedì 23 settembre, la commissione Juri del Parlamento europeo voterà, a porte chiuse, sulla richiesta di revoca d ... Riporta msn.com