Secondo pareggio consecutivo per il Pioppo Futsal a Capaci termina 2-2 contro l’Isola C5

Monrealelive.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un pareggio giusto tra biancoblu e gialloverdi al termine di un match che ha soddisfatto il pubblico presente L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Secondo pareggio consecutivo per il Pioppo Futsal, a Capaci termina 2-2 contro l’Isola C5

