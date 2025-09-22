Secondo la UNC School of Medicine gli alimenti ultra-processati possono mandare in tilt i neuroni dell’ippocampo e ridurre la capacità di fissare i ricordi
M angiare cheeseburger, patatine e gelati non mette a rischio solo la linea. Secondo una nuova ricerca della UNC School of Medicine, consumare cibi ricchi di grassi e ultra-processati anche solo per pochi giorni può influenzare la memoria. La causa? Un gruppo particolare di cellule cerebrali ( CCK interneurons dell’ippocampo) entra in uno stato di iperattività e compromette la capacità del cervello di fissare i ricordi. Alimentazione: 7 bufale sul cibo tra le più diffuse. guarda le foto Cibi che sarebbe meglio limitare o evitare. Quando si parla di salute della memoria, il ruolo dell’alimentazione è fondamentale. 🔗 Leggi su Iodonna.it
