Secondo i media Gaza viene rasa al suolo usando anche esplosivo italiano Il Movimento 5 Stelle chiede al governo di chiarire in Aula
“Fonti giornalistiche palestinesi da Gaza riportano notizie che, se confermate, sarebbero di una gravità intollerabile perché dimostrerebbero il diretto coinvolgimento dell’Italia nei crimini di guerra di Israele”. Inizia con queste parole il comunicato dei capigruppo M5S delle Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato, Francesco Silvestri, Bruno Marton e Arnaldo Lomuti, che chiedono un chiarimento immediato al governo. “Secondo l’organizzazione per i diritti umani con sede in Svizzera, Euro-Med Monitor, nelle ultime settime l’esercito israeliano ha intensificato le demolizioni delle case palestinesi nelle aree di Gaza City e Jabalia al ritmo di 300 edifici rasi al suolo ogni giorno con l’utilizzo di vecchi carri cingolati M113 telecomandati a distanza e stipati di tonnellate di esplosivo ad alto potenziale” si legge ancora. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
