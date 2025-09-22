Se7en a 30 anni | il thriller che ha cambiato il cinema

se7en: un classico senza tempo del cinema degli anni '90. Da oltre tre decenni, il thriller psicologico Se7en si distingue come uno dei film più influenti e memorabili della Hollywood moderna. La narrazione intensa, incentrata sulla caccia a un serial killer ispirato ai sette peccati capitali, ha lasciato un'impronta indelebile nel panorama cinematografico. Questo approfondimento analizza le ragioni del suo successo duraturo, l'impatto sulla carriera di regista e attori principali, e il motivo per cui ancora oggi rappresenta un punto di riferimento nel genere. l'origine e l'accoglienza iniziale di se7en.

