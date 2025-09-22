Se Israele diventa come il Sudafrica

Lastampa.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono 11 i Paesi che hanno riconosciuto o stanno per riconoscere lo Stato di Palestina. Tra questi, diversi Stati membri dell’Unione europea — Francia, Belgio, Portogallo,. 🔗 Leggi su Lastampa.it

se israele diventa come il sudafrica

© Lastampa.it - Se Israele diventa come il Sudafrica

In questa notizia si parla di: israele - diventa

La farsa umanitaria della GHF: quando l’aiuto diventa un’arma letale, a Gaza Israele può impunemente sperimentare i limiti della disumanità

Israele approva l'insediamento che divide in due la Cisgiordania | L'Anp: "Così diventa una prigione"

M.O., Israele approva l'insediamento che divide in due la Cisgiordania | L'Anp: "Così diventa una prigione"

Se Israele diventa come il Sudafrica; La Palestina come il Sud Africa: “L’apartheid di Israele è un crimine umanitario”; Il Brasile si unisce al Sudafrica nella causa che accusa Israele di genocidio.

Netanyahu: "Combatteremo in ogni sede contro il riconoscimento dello Stato palestinese" - Tra questi, diversi Stati membri dell’Unione europea — Francia, Belgio, Portogallo, Lussemburgo, Malta e, fuori d ... Scrive lastampa.it

israele diventa sudafrica“Genocidio a Gaza”: il Brasile si unisce al Sudafrica nella causa contro Israele all’Aia - Un nuovo e significativo passo arriva dal Brasile, che ha deciso di portare Israele davanti alla giustizia internazionale per le atrocità commesse contro i palestinesi. Lo riporta globalist.it

Cerca Video su questo argomento: Israele Diventa Sudafrica