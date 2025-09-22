Se Israele diventa come il Sudafrica

Lastampa.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono 11 i Paesi che hanno riconosciuto o stanno per riconoscere lo Stato di Palestina. Tra questi, diversi Stati membri dell’Unione europea — Francia, Belgio, Portogallo,. 🔗 Leggi su Lastampa.it

se israele diventa come il sudafrica

© Lastampa.it - Se Israele diventa come il Sudafrica

In questa notizia si parla di: israele - diventa

La farsa umanitaria della GHF: quando l’aiuto diventa un’arma letale, a Gaza Israele può impunemente sperimentare i limiti della disumanità

Israele approva l'insediamento che divide in due la Cisgiordania | L'Anp: "Così diventa una prigione"

M.O., Israele approva l'insediamento che divide in due la Cisgiordania | L'Anp: "Così diventa una prigione"

Se Israele diventa come il Sudafrica; Conferenza Onu sulla Palestina, Lula propone il modello del Sudafrica contro l’apartheid; Il Brasile si unisce al Sudafrica nella causa che accusa Israele di genocidio.

israele diventa sudafrica“Genocidio a Gaza”: il Brasile si unisce al Sudafrica nella causa contro Israele all’Aia - Un nuovo e significativo passo arriva dal Brasile, che ha deciso di portare Israele davanti alla giustizia internazionale per le atrocità commesse contro i palestinesi. globalist.it scrive

israele diventa sudafricail discorso all’Onu - Von der Leyen: «La nostra bussola è la soluzione a due Stati». Scrive lastampa.it

Cerca Video su questo argomento: Israele Diventa Sudafrica