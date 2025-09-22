Se il Chelsea non ha vinto nessuna delle ultime tre partite gran parte della colpa è di Maresca Athletic

L’inizio di stagione del Chelsea non è andato come sperava la società e il tecnico Enzo Maresca, dopo aver vinto quest’estate il Mondiale per club. Nelle ultime tre partite, nessuna vittoria e sette gol subiti. Se il Chelsea non ha vinto nessuna delle ultime tre partite, gran parte della colpa è di Maresca. The Athletic scrive: Tre partite, un punto e molte decisioni sbagliate. Contro Brentford, Bayern Monaco e Manchester United c’è stato un pareggio e due sconfitte. Sette i gol subiti. Questo è stato il primo test che Maresca ha affrontato nella sua carriera da allenatore per gestire una squadra che ha dovuto affrontare un match di Premier, uno di Champions, uno nuovamente di campionato in pochi giorni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Se il Chelsea non ha vinto nessuna delle ultime tre partite, gran parte della colpa è di Maresca (Athletic)

In questa notizia si parla di: chelsea - vinto

Ascolti tv martedì 8 luglio: chi ha vinto tra Un duca all’improvviso e Fluminense-Chelsea del Mondiale per Club

Carragher duro dopo la sconfitta del Chelsea: “Con 2 miliardi spesi hanno vinto il trofeo di Mickey Mouse”

#PremierLeague, Era una delle partite più attese del sabato, quella tra il Manchester United e il #Chelsea. Hanno vinto i Red Devils per 2-1 grazie alle reti di #BrunoFernandes e #Casemiro, inutile nel finale la rete per i Blues di #Chalobah. In classifica #Manc - facebook.com Vai su Facebook

Un pareggio e due sconfitte. Ha sbagliato i titolari contro il Brentford, ha fatto troppo tardi i cambi contro il Bayern, e dulcis in fundo, contro lo United ha lasciato in panca Garnacho e Gittens, costati 100 milioni.; Mourinho: “Nessuna delle squadre che ho allenato prima mi ha motivato più del Benfica”; quote Real Betis Chelsea finale Conference League 2025.

Carragher duro dopo la sconfitta del Chelsea: “Con 2 miliardi spesi hanno vinto il trofeo di Mickey Mouse” - La sconfitta contro il Bayern Monaco suscita le critiche di Carragher sul Chelsea: i due miliardi spesi non sono serviti a nulla e il Mondiale per Club ... Lo riporta fanpage.it

Chelsea, Palmer si allena ancora a parte: le sue condizioni - Il talento del Chelsea è sparito dalla photogallery degli allenamenti dei Blues e non è stato convocato dall’Inghilterra per gli impegni della Nazionale. Da fantacalcio.it