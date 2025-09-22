Se chiudo gli occhi il nuovo singolo del palermitano Maurizio Asciutto Moa ispirato alle vicende di Gaza

Maurizio Asciutto, in arte Moa, artista palermitano poliedrico con una carriera internazionale da ballerino e coreografo, torna sulla scena musicale con un brano intenso e toccante: “Se chiudo gli occhi”, disponibile su tutti i digital store, con videoclip ufficiale pubblicato su Instagram. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

