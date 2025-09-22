Scusateci La ruota della fortuna Gerry Scotti e Samira scoppiano in lacrime | cosa è successo a fine puntata

La serata televisiva di domenica 21 settembre ha regalato al pubblico di Canale 5 uno dei momenti più emozionanti di questa nuova edizione de La Ruota Della Fortuna. In studio, infatti, Gerry Scotti e la valletta Samira Lui si sono lasciati andare alle lacrime di commozione, sorprendendo i telespettatori che hanno visto i due conduttori emozionarsi come raramente accade davanti alle telecamere. Non si è trattato di un episodio particolarmente drammatico, ma della gioia incontenibile per la straordinaria vittoria di un concorrente. Il protagonista della puntata è stato Fabio, sfidante che fin dall’inizio ha dimostrato grande sicurezza e intuito. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: scusateci - ruota

Gerry Scotti scoppia a piangere, poi crolla anche Samira Lui: cosa è successo a La Ruota della Fortuna - Gerry Scotti e Samira Lui in lacrime a fine serata: la puntata del 21 settembre di La Ruota Della Fortuna regala emozioni fortissime. Secondo libero.it

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti: "Abbiamo rischiato e vinto, era un folle azzardo" - Gerry Scotti, intervistato da Il Corriere della Sera, ha parlato del successo de La Ruota della Fortuna, lo storico game show riproposto da Canale 5 con un grande seguito e inaspettato successo di pub ... Secondo comingsoon.it