Scusa hai letto della protesta a Cairo sui giornali di Cairo? Strano La Stampa ha due pagine Baricco in piazza…

Ilnapolista.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scusa hai letto della protesta a Cairo sui giornali di Cairo? Strano, La Stampa ha due pagine, Baricco in piazza. Che è successo al Torino? Tutto e niente. Dipende da che giornale leggi. Il dato inoppugnabile è che il Torino ha perso 0-3, in casa, contro l’Atalanta. Ha perso male. Un dato che con ammirevole sobrietà riportano in cronaca sia il Corriere della Sera – il più letto quotidiano d’Italia – che la Gazzetta dello Sport, i giornali di proprietà di Urbano Cairo, casualmente anche presidente del Torino. Per il Corsera il “Black out del Toro” è in terza pagina di sport, l’ultima dedicata al calcio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

scusa hai letto della protesta a cairo sui giornali di cairo strano la stampa ha due pagine baricco in piazza8230

© Ilnapolista.it - Scusa hai letto della protesta a Cairo sui giornali di Cairo? Strano, La Stampa ha due pagine, Baricco in piazza…

In questa notizia si parla di: scusa - letto

Alcaraz travolge Bellucci e si scusa con il pubblico: "A letto presto, meglio per me"

Margherita Ceschin, la 'lettera confessione' sul letto di morte del marito Enzo Lorenzon: «Chiedo scusa alle mie figlie. Volevo spaventarla, mai ucciderla»

Cinquemila tifosi in piazza contro il presidente del Torino, Baricco capo-popolo, il presidente dell'Einaudi non ne può più. Gazzetta e Corsera fischiettano.; Il caso Almasri in Parlamento. Assente Meloni. Piantedosi: Espulso per sicurezza; Ragazze madri costrette a dar via i figli nati dal peccato: la protesta delle donne britanniche.

scusa hai letto protestaScusa hai letto della protesta a Cairo sui giornali di Cairo? Strano, La Stampa ha due pagine, Baricco in piazza… - Cinquemila tifosi in piazza contro Cairo presidente del Torino, Baricco capo- Da ilnapolista.it

Le truppe della protesta: perché ogni scusa è buona per attaccare la Forze dell’Ordine? - Che cosa vogliono queste truppe che un giorno si e l’altro pure mettono a soqquadro le nostre città? blitzquotidiano.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Scusa Hai Letto Protesta