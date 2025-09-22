Scusa hai letto della protesta a Cairo sui giornali di Cairo? Strano La Stampa ha due pagine Baricco in piazza…
Scusa hai letto della protesta a Cairo sui giornali di Cairo? Strano, La Stampa ha due pagine, Baricco in piazza. Che è successo al Torino? Tutto e niente. Dipende da che giornale leggi. Il dato inoppugnabile è che il Torino ha perso 0-3, in casa, contro l’Atalanta. Ha perso male. Un dato che con ammirevole sobrietà riportano in cronaca sia il Corriere della Sera – il più letto quotidiano d’Italia – che la Gazzetta dello Sport, i giornali di proprietà di Urbano Cairo, casualmente anche presidente del Torino. Per il Corsera il “Black out del Toro” è in terza pagina di sport, l’ultima dedicata al calcio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: scusa - letto
Alcaraz travolge Bellucci e si scusa con il pubblico: "A letto presto, meglio per me"
Margherita Ceschin, la 'lettera confessione' sul letto di morte del marito Enzo Lorenzon: «Chiedo scusa alle mie figlie. Volevo spaventarla, mai ucciderla»
Zanetti: "Per il rigore Giovane mi ha chiesto scusa. Prima della partita non ha letto le indicazioni in cui avevo scritto che il rigorista era Orban. Abbiamo attaccanti che godono nel giocare palla a terra, esterni che ci stanno dando molto, caratteristiche precise". - facebook.com Vai su Facebook
Ciao Daila, scusa per il ritardo, ho letto adesso... Buon compleanno! - X Vai su X
Cinquemila tifosi in piazza contro il presidente del Torino, Baricco capo-popolo, il presidente dell'Einaudi non ne può più. Gazzetta e Corsera fischiettano.; Il caso Almasri in Parlamento. Assente Meloni. Piantedosi: Espulso per sicurezza; Ragazze madri costrette a dar via i figli nati dal peccato: la protesta delle donne britanniche.
Scusa hai letto della protesta a Cairo sui giornali di Cairo? Strano, La Stampa ha due pagine, Baricco in piazza… - Cinquemila tifosi in piazza contro Cairo presidente del Torino, Baricco capo- Da ilnapolista.it
Le truppe della protesta: perché ogni scusa è buona per attaccare la Forze dell’Ordine? - Che cosa vogliono queste truppe che un giorno si e l’altro pure mettono a soqquadro le nostre città? blitzquotidiano.it scrive