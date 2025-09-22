Scusa hai letto della protesta a Cairo sui giornali di Cairo? Strano, La Stampa ha due pagine, Baricco in piazza. Che è successo al Torino? Tutto e niente. Dipende da che giornale leggi. Il dato inoppugnabile è che il Torino ha perso 0-3, in casa, contro l’Atalanta. Ha perso male. Un dato che con ammirevole sobrietà riportano in cronaca sia il Corriere della Sera – il più letto quotidiano d’Italia – che la Gazzetta dello Sport, i giornali di proprietà di Urbano Cairo, casualmente anche presidente del Torino. Per il Corsera il “Black out del Toro” è in terza pagina di sport, l’ultima dedicata al calcio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

