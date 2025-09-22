Scuole più sicure | nuovi fondi e lavori in corso in diversi plessi
Nuovo finanziamento per l’edilizia scolastica a Sciacca. Sono 40 mila euro quelli destinati all’istituto comprensivo “Mariano Rossi”, dove entro l’anno partiranno i lavori di manutenzione. Lo comunicano il sindaco Fabio Termine, il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Valeria Gulotta e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
"In un anno scuole rifatte e strade più sicure"
Strade più sicure, scuole e manutenzione: come migliora la città con oltre 400mila euro
Scuole più sicure a Brescia: da settembre cambia il modo di andare in aula
Fratelli d'Italia Bassano: scuole sicure e moderne
Righelli d'Italia: Dopo il taser, Fratelli d'Italia Bassano detta la sua linea sulla scuola. "Scuole sicure e moderne: una priorità per il futuro di Bassano". E rispunta il progetto di Antonio Guglielmini per realizzare un nuovo plesso scolastico in Destra Brenta #bass
La lotta contro il bullismo Ragazze sos sicurezza in classe | Istituti superiori più a rischio.
Scuole sicure e salubri? Legambiente: nel 10% c'è ancora amianto - Riguardo all'amianto, la percentuale di edifici in cui viene rilevato si è stranamente alzata al 10%. Come scrive hdblog.it
Comitato scuole sicure L'Aquila 'nostri appelli inascoltati' - "Nonostante le promesse, l'amministrazione comunale dell'Aquila sembra aver dimenticato il benessere dei giovani, lasciando irrisolte le problematiche legate alla vulnerabilità sismica delle scuole e ... Da ansa.it