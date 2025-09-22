Scuole chiuse per maltempo il 23 settembre le regioni con allerta meteo arancione
Scuole chiuse per il maltempo in diversi comuni d’Italia, in particolare al Nord dove i nubifragi stanno provocando esondazioni e allagamenti. Nella giornata di lunedì, il fiume Seveso ha straripato facendo finire sott’acqua la zona nord di Milano e nel Monzese. Danni alluvionali nella provincia di Como e nel Varesotto, mentre anche l’Alessandrino è stato travolto dalle violente precipitazioni. Il fronte della perturbazione atlantica ha fatto scattare l’allerta meteo arancione per il 22 settembre in Liguria, con l’avviso di moderata criticità per rischio temporali e idrogeologico diramato dalla Protezione civile per il 23 settembre in diverse zone di Lombardia, Veneto e Lazio, oltre all’allerta gialla in 12 regioni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
