Scuolabus fuori strada nel Pavese | paura per i 20 ragazzi a bordo

Pavia, 22 settembre 2025 – Un pullman con a bordo circa 20 ragazzi, di età compresa tra i 14 e i 17 anni, è uscito di strada questa mattina, poco prima delle 8, nel territorio del comune di Cergnago, in Lomellina. Fortunatamente non si sono registrati feriti, a parte lo spavento per i passeggeri. Stando alle prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri, il conducente dell’autobus di linea della società Autoguidovie, in servizio sulla tratta Pieve del Cairo-Mortara con a bordo gli studenti diretti a scuola, giunto a Cergnago nell’accostarsi al margine destro della carreggiata, ha perso il controllo del veicolo, probabilmente a causa del fondo bagnato, finendo fuori strada e inclinandosi lateralmente verso il campo a fianco della strada. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

